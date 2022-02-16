16 Şubat Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Son dönemde rekor fiyatlara ulaşan gıda ve market fiyatlarında şimdi ise indirim bekleniyor. Ayçiçek yağından süt ve süt ürünlerine varana kadar birçok üründe fahiş fiyat uygulaması milyonların gündemindeki yerini alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı verildi. Hal böyleyken "Market ve gıda fiyatları düştü mü, KDV indirimi sonrası son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada Temel Gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e çekileceği ifade edilmişti. Peki, Market ve gıda fiyatları düştü mü, KDV indirimi sonrası son durum ne? İşte detaylar...