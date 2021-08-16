15 yaş ve üzerine aşılama başladı Yüz yüze eğitime hazırlanan 15 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençler, randevu alarak hastanelere koştu. Uzun zamandır aşıyı bekleyen gençlerin "Aşıya güvenin" mesajı dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençlerin aşılanması süreci başladı.

Kırklareli’nde yaşayan 15 yaş ve üzeri olan gençler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

“UZUN ZAMANDIR AŞI YAŞININ İNMESİNİ BEKLİYORDUM”

Uzun zamandır aşı olmayı bekleyen Ali Ayvacı, “Uzun zamandır aşı yaşının inmesini bekliyordum. Bizim için çok daha güzel oldu, okullar açılacağı için sıra bize geldi, aşımı oldum. Aşıya güveniyorum. Korona hastalığına yakalansam bile aşı sayesinde daha hafif atlatacağım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum.” dedi.

Geçen yıl okuluna gidemeyen 16 yaşındaki Emirhan Kırık ise bu sene aşı sayesinde okula gideceğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

“AŞIYA GÜVENİN, KORKMAYIN ACITMIYOR”

Aşı olmaya gelen ve kronik hastalığı olan 13 yaşındaki Aslı Yıldız da aşı sayesinde kendini daha iyi hissettiğini belirterek, “Aşı sayesinde kendimi daha güvenli hissediyorum. Okullar açılacak. Tabii ki okulumuzda korona çıkarsa aşı sayesinde belki bir şey olmaz. Aşıya güvenin, korkmayın acıtmıyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4’üncü doz aşı uygulanıyor.