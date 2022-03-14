15 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 942,58 ile başlayan Gram Altın, saat 23:26 itibarıyla %1,23 azalışla 929,73'dan işlem görüyor. Dün en düşük 924,06, en yüksek 960,83 seviyelerini gören Gram Altın, günü 941,33 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 12.02.2022 tarihinde 786,88 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 929,73 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,8016 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:26 itibarıyla %0,38 artışla 14,8219 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,6269, en yüksek 14,9941 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7786 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8219 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,1384 ile başlayan Euro kuru, saat 23:24 itibarıyla %0,90 artışla 16,2832 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,0593, en yüksek 16,5186 seviyelerini gören Euro, günü 16,1808 seviyesinde kapattı. Euro, 12.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,2832 TL'ye karşılık gelmektedir.

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