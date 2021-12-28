13 milyon emeklinin gözü bu haberde! Cumhurbaşkanı açıklayacak...

Milyonlarca memurun beklentisi haline dönüşen ek zam konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den canlı yayında önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, emekli zamları konusunda asgari ücretten sonra sıra emeklilere geldiğini söyledi.

Emeklinin zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Nebati'nin memur ve emekli zamlarına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz."

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklinin 2022 yılı zammını, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranları belirleyecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah farkından oluşacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranları ise 2021 yılının son altı aylık enflasyon rakamı ile hükümetin vereceği ek zam oranları netleştirecek.

%10.48'LİK MEMUR ZAMMI GARANTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı. 6 ay için verilen yüzde 3'lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana, dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor.

Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacaklar.