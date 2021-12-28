polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0

13 milyon emeklinin gözü bu haberde! Cumhurbaşkanı açıklayacak...

13 milyon emeklinin gözü bu haberde! Cumhurbaşkanı açıklayacak... Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sıra emeklilere geldiğini belirterek, zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

13 milyon emeklinin gözü bu haberde! Cumhurbaşkanı açıklayacak...
28 Aralık 2021 Salı 13:28

Milyonlarca memurun beklentisi haline dönüşen ek zam konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den canlı yayında önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, emekli zamları konusunda asgari ücretten sonra sıra emeklilere geldiğini söyledi.

Emeklinin zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Nebati'nin memur ve emekli zamlarına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.