13 milyon emeklinin gözü bu haberde! Cumhurbaşkanı açıklayacak...
13 milyon emeklinin gözü bu haberde! Cumhurbaşkanı açıklayacak... Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sıra emeklilere geldiğini belirterek, zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
Milyonlarca memurun beklentisi haline dönüşen ek zam konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den canlı yayında önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, emekli zamları konusunda asgari ücretten sonra sıra emeklilere geldiğini söyledi.
Emeklinin zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Nebati'nin memur ve emekli zamlarına ilişkin değerlendirmesi şöyle: