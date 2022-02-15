13 ilde "görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonu

Petrolde 100 dolar üstü senaryolar konuşuluyor Petrolde 100 dolar üstü senaryolar konuşuluyor Petrol Ukrayna krizinde gelen olumlu mesajlar ve üretim seviyesinin artırılacağına dair tahminlerle 2014’ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeden geri çekildi. Diğer yandan bazı yatırım bankaları önümüzdeki dönemde petrolün 100 doların üstüne çıkarak korkutucu rakamlara ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.