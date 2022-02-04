12 aydır bekleyenler vardı... İhraç polislere işbaşı yaptırılıyor 12 aydır bekleyenler vardı... FETÖ'den ihraç edilip OHAL Komisyonu kararıyla geri dönen polislere işbaşı yaptırılıyor OHAL Komisyonu'nun başvurusunu kabul ettiği personellerin bir kısmı EGM bünyesinde göreve başlatıldı. Araştırma Merkezi'ne ataması yapılanlar, resmi işlemler nedeniyle bekletiliyor

12 aydır bekleyenler vardı... FETÖ'den ihraç edilip OHAL Komisyonu kararıyla geri dönen polislere işbaşı yaptırılıyor

OHAL Komisyonu'nun başvurusunu kabul ettiği personellerin bir kısmı EGM bünyesinde göreve başlatıldı. Araştırma Merkezi'ne ataması yapılanlar, resmi işlemler nedeniyle bekletiliyor

İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

İhraç edilenlerin büyük çoğunluğunu, FETÖ iltisakıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sızdığı ileri sürülen güvenlik güçleri oluşturuyor.

Yüzde 95'i incelendi

Kamu görevinden çıkarılanların itiraz mercii olarak kurulan OHAL Komisyonu, toplam 125 bin 678 başvurunun 120 bin 703'ü incelendi.

İncelenen dosyalarda 16 bin 60 kabul, 104 bin 643 ret kararı verildi. 6 bin 80 dosyanın incelemesi ise halen sürüyor.

Son dönemde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda çalışırken FETÖ'den ihraç edilen, daha sonra OHAL Komisyonu'na başvuran çok sayıda personelin, kabul kararına rağmen aylarca bekletildiği gündeme geldi.

285 personelin ataması yapıldı

Independent Türkçe'nin gündeme getirdiği konuyla ilgili ilk adım atıldı. İçişleri Bakanlığı, OHAL Komisyonu'nun görevine iade etmesine rağmen, aralarında 10 aydır bekleyenlerin de olduğu 285 personelin atamalarını gerçekleştirdi.

EGM'ye atananlar işbaşı yaptı

Bakanlık tarafından kabul kararı işleme alınan 285 personelden 50'si Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlatıldı. 235 personelin ataması ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Araştırma Merkezi'ne yapıldı.

Araştırma Merkezi'ne yapılan atamalar henüz işbaşı yapamadı ancak kısa sürede onların da görevine başlatılması bekleniyor.

İade personel için Araştırma Merkezi kuruldu

2019 yılının mayıs ayına kadar, başvurusu kabul edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri, polisliğe dönebiliyordu. Ancak o dönemde ilan edilen İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nden sonra iade edilen polis memurlarının çoğunluğu, İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi'nde göreve başlatılıyor.

Bakanlık bünyesinde ayrı araştırma

İçişleri Bakanlığı kaynakları 2021 yılının ekim ayında Independent Türkçe'ye yaptıkları açıklamada, başvurusu kabul edilen personelin hemen göreve başlatılmamasını, iade kararından sonra yapılan iç araştırma olarak gerekçelendirmişti.