1100 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne zaman yatacak

100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuruları e-Devlet aracılığı ile devam ediyor. Son olarak Ramazan Bayramı'ndaki tam kapanma sürecinde bu maddi destek başvuruda bulunan vatandaşlara ödenmişti. Şimdilerde ise binlerce kişi "E devlet ile 1100 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir ve ne zaman yatacak?" şeklindeki soruları gündeme taşıyor. İşte e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım parası başvuruları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Tam kapanma sürecinde hane bazlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen nakdi destek ödemelerinin bitip bitmediği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "1100 TL sosyal yardım parası ödemeleri bitti mi devam ediyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sürecinde sağlanmakta olan 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru şartları, ödeme tarihleri gibi birçok detayla araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.