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100 lira 12 lira oldu!

100 lira 12 lira oldu!

100 lira 12 lira oldu!
04 Şubat 2022 Cuma 12:03

TUİK’e göre, Türk lirası sadece ocak ayında yüzde 11 değer yitirdi. Bu değer kaybı ile birlikte son 19 yılın en yüksek enflasyonu kayıtlara geçmiş oldu.

--* TUİK verilerine göre, 12 Aylık Enflasyon: %48,69 19 Yıllık Enflasyon: %727

---*1 Ocak 2003’teki 100 TL’nin bugünkü değeri: 12 TL.

ALMADAN DEĞERİ DÜŞTÜ

Öte yandan asgari ücret daha işçilerin eline geçmeden erimeye başladı. Son enflasyon rakamları ile 4.250 liralık yeni asgari ücretin 472 lirası da daha ele geçmeden gitmiş oldu. Asgari ücrete 1.425 lira zam yapılmıştı.

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