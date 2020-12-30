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1 Ocak'ta, Sokaga çıkma yasağı kalkacak mı?

1 Ocak'ta, Sokaga çıkma yasağı kalkacak mı?Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

1 Ocak'ta, Sokaga çıkma yasağı kalkacak mı?
30 Aralık 2020 Çarşamba 21:56

1 Ocak'ta,  1 Ocak'ta, Sokaga çıkma yasağı kalkacak mı?

 1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı?  Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, cuma namazının kılınıp kılınmayacağı, en çok sorulan sorulardan biri oldu.,

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından resmi internet sayfasından yayımlanan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde güncelleme yapılarak:

"31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç, kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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