1 Ocak'ta, Sokaga çıkma yasağı kalkacak mı?Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.
1 Ocak'ta, 1 Ocak'ta, Sokaga çıkma yasağı kalkacak mı?
1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, cuma namazının kılınıp kılınmayacağı, en çok sorulan sorulardan biri oldu.,
Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından resmi internet sayfasından yayımlanan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde güncelleme yapılarak:
"31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç, kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.