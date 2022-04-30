bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

1 Mayıs Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu

1 Mayıs Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç?, ölüm sayısı kaç oldu?, mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu?, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

1 Mayıs Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu
Kamusaati
Kamusaati
30 Nisan 2022 Cumartesi 22:27

(30 Nisan vaka ve vefat rakamları) Sağlık Baknlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkldı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (30 NİSAN)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif Kovid-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur." bilgisini verdi.

İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek
0
Motorin fiyatlarına hafta sonu zammı geldi!
Motorin fiyatlarına hafta sonu zammı geldi!
0
DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı
DEVA Partisi ilçe binasına silahlı saldırı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.