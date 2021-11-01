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1 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Kasım 2021 Pazartesi 10:23

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı"na iştirak edecek.


(Aydın/10.30)

2- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "AFAD İl Müdürlerine Yönelik 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı" ile "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü binasında tarımsal desteklere ilişkin açıklamada bulunacak.


(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İskoçya'da 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) düzenlenecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftası Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Altınordu maçlarıyla sona erecek.

(Bursa/Adana/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/İzmir/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 6. haftadan tek maç yapılacak.

(Eskişehir/15.00)

5- Türkiye Golf, Hava Sporları ve Muaythai Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

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