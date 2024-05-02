Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'nin orta kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji, ülkenin doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 34 il için sarı uyarı verilirken vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise "Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe gününden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Birçok kent 2 Mayıs Perşembe günü için sarı kodla uyarılırken yağışların Perşembe gününden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

2 MAYIS'TA 34 İL İÇİN SARI UYARI

Haritada sarı uyarı verilen iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye olarak duyuruldu.

VATANDAŞLARA SEL UYARISI YAPILDI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.