Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?, 2022 1. dönem bekçilik sınav yerlerinin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen bekçi adayları, heyecan içinde sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Polis Akademisi tarafıdan yapılan açıklama ile yazılı sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi adaylarının hazırlıklarını sürdürdüğü 2022 1. dönem yazılı sınav için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek sınava ilişkin giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sınav yerlerini öğrenen adaylar sınav tarihini beklemeye geçti. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, MEB'in resmi internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayark sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

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BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru

Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

BEKÇİLİK YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 2022

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.