Bekçilerin Unvan Talebi! Bize Bekçi Demesinler Diyorlar

Polis Akademisi, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik: Bekçilik Örneği Raporu" başlıklı bir rapor yapımına başladı .

Rapor içeriğinde , bekçilerin tarihsel süreçteki rolü, günümüzde olaylara müdahaleleri, suç oranlarındaki payları gibi önemli bilgileri barındırmakta .

Raporda, bekçilerin unvan ve kıyafetler konusunda birtakım istekleri olduğunu da kalemine aldı!.

MAHALLE POLİSİ, MAHALLE MUHAFIZI, KORUMA POLİSİ..

Durum sonucu olarak hazırlanan raporda, şu bilgiler bulunmakta

"Unvan ve kıyafetler konusunda da bekçiler tarafından birtakım istekler dile getirilmektedir. Unvan konusunda; ‘bekçi’ kelimesinin sahip oldukları görev ve yetkileri yansıtabilecek mahiyette olmadığı, bu nedenle ‘mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı’ gibi içerisinde polis geçen unvanlar kullanmak istemektedir."

Diğer taraftan ise bekçilerin bu ilettikleri hasas ve enterasan konuya dair "Bu tür bir isimlendirme ile genel kolluğun bir unsuru olan polis ve buna ek destekleyici polislik birimi olarak bekçiliğin arasındaki ayrımı iyice belirgin olmayan hale getireceği, polislikle bekçiliğin görev olarak iç içe geçeceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır." denildi.

Bekçilerin bu taleplerinin altında vatandaşın farkındalık düzeyinin düşük olduğu belirtilirken, "Farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalar, bekçilerin mevcut unvanlarıyla vatandaş nezdinde görev ve yetkilerinin bilindiği birer destekleyici polislik unsuru olmalarının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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