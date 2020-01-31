Bekçilere Verilecek 'Yoklama ve Sıvazlama' Yetkisinde Geri Adım

Türkiye Büyük Millet Meclisine yasa tasarısı olarak AK Parti gurubu tarafından getirilen, çarşı ve mahalle bekçilerinin, durdurduğu kişinin üzerini "yoklama ve sıvazlama" yoluyla arayabilmesini, kimlik sorma yetkisi, silah kullanma yetkisini kapsayan yasa teklifinde "kısmi geri adım" attı. Bekçilerin görev ve sorumluluklarını kapsayan Yasa Teklifi, bekçilere kimlik sorma, üst arama ve silah zor kullanma yetkisi tanıyarak komisyondan geçti.

Dİğer parti gurupları tarafından yapılan İtirazlar üzerine "Yoklama ve sıvazlama, durdurma sırasında, bekçinin kontrol amaçlı yapabileceği işlemlerdendir" ifadesi, AK Parti ve MHP'nin önergesiyle tekliften çıkarıldı.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin durdurduğu şahıs üzerinde veya aracında "el ile dıştan kontrol yapabilmesine" yönelik ifade ise korundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan komisyondaki tartışmalar sonrasında teklif bekçilere kimlik sorma, üst arama ve silah zor kullanma yetkisi tanıyarak komisyondan geçti.

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