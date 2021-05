Bekçi alımı sınav soruları ve cevapları geçmiş yıllar soruları ve çıkabilecek sorular burada

Bekçi adaylarının merakla beklediği bekçi başvuru ilanı ne zaman olacak? Bekçi olmanın genel şartları nelerdir? Bekçilikle ilgili bu tarz sorularınızın cevabı sayfamızda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bekçi alımı sınav soruları ve cevapları



PEKİ JANDARMA BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?



Bu yıl İstanbul için 400 bekçi alımı ilanı yayımlandı. Ve başvurular başlamıştı. Başvuru bitti ve geçen hafta cuma günü başvuru sonuçları açıklandı. Bu ilanın ardından sıra diğer iller için bekçi alımı yapılması bekleniyor. İhtiyaca göre illerde belirli sayıda bekçi alımı yapılacağı bekleniyor. Diğer illerimizde bekçi alımı ile ilgili haber olduğunda sayfamızda detaylarıyla birlikte paylaşılacaktır. Takipte kalın.



2021 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



* En az ilkokul veya dengi okul mezunu olmak,



* Boyu en az 1.67 cm olmak,



* Beden kitle indeksi 18(dahil) ve 27(dahil) arasında olmak,



* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,



* Askerlik görevini bitirmiş olmak,



* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



* Adli sicil kaydı temiz olmak,



* Adli sicilinde hırsızlık, gasp, taciz veya tecavüz, rüşvet, adam kayırma, sahtecilik vs. suçlardan yargılanmamış olmak,



* Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak gerekir.



Bekçi alımlarında değişiklik yapıldı. Bekçi alımındaki parkurun derecesi zorlaştırıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Duyuru bekçilik parkuru hakkındaydı. Yayımlanmış olan parkur bundan sonraki bekçi alımlarına da etki edecek. 2021 Bekçi alımı detayları ve soruları için; bekci aliminda cikmis sorular ' a tıklayınız . Bekçi adaylarını ilgilendirecek bir haberimiz var.







Jandarma Bekçi Alımı Şartları Ve Çıkmış Sorular





1- 2021 yılında EGM ve Jandarma bünyesine olmak üzere 10 bin Bekçi alımı olacaktır.



2- Jandarma Bekçi personelleri kırsal alanda görev yapacaktır. Ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışacaktır. Şu anda Jandarma Bünyesinde Bekçi bulunmamaktadır. Alınacak olan personeller ilk olacaktır.



3- Alımda 1 yıl ikamet ve Askerlik şartı olacaktır. KPSS şartı olmayacaktır.



4- Bekçi alımında özel sınav olacaktır. Bu sınavı MEB yapacaktır.



5- 31 yaşını bitirmemiş, erkek ve en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecektir.



6- Bekçi yazılı sınavında 100 soru sorulmaktadır ve baraj puandır.(her soru 1 puan)



7- Başvurular bayramdan sonra başlayacaktır. Şartları uyanlar hazırlık yapsın.

Eski Parkur Ve Yeni Parkur Arasındaki Fark Nedir?