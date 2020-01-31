2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak?, 2020 bekçi alımında askerlik şartı var mı? BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?, BEKÇİ OLMA ŞARTLARI, Bu bağlamda adayların gözü Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamada soruları sormasına neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını müjdelendi İşte 2020 bekçi alımı hakkında merak edilenler…

2020 Bekçi Alımı Ne Zaman Yapılacak? | 2020 Bekçi Alımı ve Şartları

Son yıllarda hukümet güvenlik politikaları gereği Bekçi alımı sayılarındaki artış, bekçi olmak isteyen vatandaşların yoğun bir şekilde 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 beki alımında askerlik şartı var mı? Bu bağlamda adayların gözü Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamada soruları sormasına neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını müjdelendi İşte 2020 bekçi alımı hakkında merak edilenler…

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki günlerde yaptığı açıklamada, İçişleri bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü için bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü EGM bünyesinde toplamda istihdam edilecek bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını açıklamasının ardından bekçi alımı yapılacağını açıklansa da, 2020 bekçi alımlarının ne zaman, hangi tarihte kaç bin adet yapılacağın dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Bekçi alımlarına yönelik açıklamalar duyurular yayımlandığı andan itibaren www.kamusaati.com web sayfamızda yer alacaktır. Sizlerde bekçi alımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının belediyelerin iş ilanları herkesten önce öğrenip bir adım öne geçmek istiyorsanız sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyerek bu yazının en alt kısmında linkleri bağlantıları verilmiş olan android uygulamamızı indirirerek veya sosyal medya hesaplarımızı sürekli olarak takipte kalabilirisiniz...

2020 BEKÇİ ALIMINDA ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bekçi alımları sırasında adayların T.C kimlik numaralarını, adli sicil kaydını, eğitim bilgisini, erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması, yaş düzeltme yapanların konuyla ilgili resmi belgesini, şehit ve gazi çocukları için durum belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

2018 yılından itibaren Hükümetimizin güvenlik politikaları gereği mevcuttaki bekçiler ek olarak çok sayıda çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edilmiş bu durum hem asayiş olaylarında azalma hemde vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Önceki dönemlerde bekçi alımı başvuru aşamalarında işe alım sürecinde askerlik terhis belgesinin fotokopisi istenirken yeni düzenlemeler ile birlikte bu belge yerine erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini gösterecek evrak istenmeye başlandı. Bu değişiklik ile birlikte erkek adaylar için askerlik şartı da kaldırılmamış oldu. Yapılan bu düzenleme ile birlikte başvuracak olan erkeklerin hala askerliğini yapmış olması gerekiyor.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.

BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

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