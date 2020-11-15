 Yeni yılda  Emekliye sağlanan vergi avantajları

Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergi ödemiyorlar. Torba yasada ise geçmiş borçlara yapılandırma imkanı getirildi

Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. TBMM'de kabul edilen torba yasa ile getirilen yapılandırma imkanının içinde emlak vergisi borçları da bulunuyor. Geçmiş borcu bulunanlar bunların faizlerini sildirip taksitle ödeyebilecek

■ Kimler emlak vergisi ödemiyor?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

■ Her konut için geçerli mi?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor.

Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

■ Aynı ev iki kişiye aitse kim vergi ödüyor?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.



DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPILMALI

■ Yurt dışından emekli olanlar vergi ödüyor mu?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

■ Konutta oturma şartı var mı?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyor olsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz.

■ Dul maaşı alanlar vergi öder mi?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.

■ Müracaat etmek gerekiyor mu?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.

■ Bugüne kadar ödenen vergiler ne olacak?

Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.



SADECE KONUTLAR İÇİN GEÇERLİDİR

■ Arsası olan emekliler ne yapacak?

Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar yararlanamıyor.

■ Kat irtifaklı tapu sahipleri için durum değişir mi?

Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemez.

■ Hem kendisinin hem eşinin evi olan emekli vergi öder mi?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutunun olması gerekiyor.

■ Yeni emekli olanlar da yararlanabilir mi?

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler.



BORÇLARA TAKSİT İMKANI GELDİ

Geçmişe dönük emlak vergisi borçları için de yapılandırma imkanı var. Yeni yapılandırma düzenlemesinin kapsamında 30 Ağustos 2020 öncesine ait emlak vergisi borçları da yer alıyor. Ev sahipleri, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından belediyelere başvurarak bu imkandan yararlanacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit Ocak'ta yatırılacak. Peşin ödeyenlerin borcundaki enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.