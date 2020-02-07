Yeni torba yasada Emeklilikle Alakalı 2 Süpriz düzenleme Nelerdir! İşte Ayrıntılar...

Yeni torba yasada Emeklilikle Alakalı 2 Süpriz düzenleme Nelerdir

---*Türkiye'den emekliye ayrılıp yurt dışında az zamanlı da olsa iş yapmaya başlayanın maaşı artık hiç azalmayacak ,

---*Gurbetçiler BES'e döviz hesabı üzerinden katılım sağlanabilecek

---*Asgari ücret desteği ve yeni işe alınanlar için muhtarların zorunlukları da yeni torba yasada bulunuyor . İşte detaylar...

Hükümet , birçok bakanlığı ilgilendiren yeni bir torba teklif hazırlıyor. Bu alanda , özellikle son dönemde Mevzu olan pompalı tüfek, av bıçakları, sportif hedefli silahların Web sitesi üzerinden satışına, reklamına ve pazarlanmasına ceza oluşturuluyor. Düzenleme ile ayrıca gurbetçilerin döviz hesabı üzerinden (BES) katılımının tam anlamıyla gerçekleşmesinin destek sağlanarak amaçlanırken yabancı ülkelerde ayrılma Türkiye’deki tescil süreci içeridsinde.

İşte Torba Yasa ile gelen düzenlemeler:

EMEKLİ MAAŞLARI KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

Yurt dışında İkamet eden Türk halkının Türkiye’den aldıkları emekli aylıklarının ilgili yeni düzenleme meydana geliyor. şuanki uygulamada, Türkiye’den emekli maaşı verilen gurbetçiler, yurt dışında kısmi zamanlı da olsa bir işe başlayanlar , Türkiye’deki emekli maaşları azalıyordu . şuanki yapılan düzenleme ile artık maaşlar kesinti olmayacak .

GURBETÇİLER DE BİREYESEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN FAYDALANABİLECEK

Gurbetçilerden ulaşan talep doğrultusunda, BES’e döviz payı üzerinden katılım yapılacak . BES ödemeleri döviz hesabı cinsinden gerçekleşecek.

YURT DIŞINDA BOŞANANLARA TÜRKİYE'DE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Boşanmaların Türkiye’de tescil edilmesi için gerekli bürokratik süreçler kısaltılıyor. Şuanki düzenlemeye istinaden boşanmanın Türkiye’de tescili için eşlerin her ikisinin birden başvuru yapması gerekiyor. Yapılacak değişiklikle, taraflardan birinin başvurusu tescil için yeterli sayılacak.

İŞVERENE 2020 İÇİN 75 LİRA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GELİYOR

2020 yılı için işverene verileceği açıklanan 75 liralık devlet desteği için yasal düzenleme yapılacak. Torba teklifte, bu desteğin 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

YATIRIM TAHSİSLERİ

Turizm yatırımı olmasıamaçlı gerçekleşen işyerlerinin , hedefi dışında kullanılmasının önüne geçilecek. Ayrıca askerî bölgeler ve turizm için bölünmüş yerlerde gerçekleşecek olan maden aramaları için ilgili bakanlıkların düşüncesine başvurulacak . Turizm yatırım yerleri konusunda yerine gelmeyen sorumlulıklar için meydana gelen dava zamanları kısaltılacak. Bu alanda , turizm yatırımı için tahsis edilen bölge üzerindeki yapıların hazineye devri anlamında davalar basit yargılama usulü kapsamı içine ele alacak . Bahsi geçen davaların sonuçlandırılması için zamanda sınırlama olacaktır.

Pansiyonlar ve turizm işletmelerinin izin-ruhsat işlemleri bakanlığa geçiyor

Türkiye’de yatak kapasitesi 500 bin civarında bulunan ve belediyeler ile il özel idarelerinin verdiği ruhsatlara gerçek olarak görev yapan turizm iş yerleri sahipleri denetimi ve ruhsat işlemleri Turizm Bakanlığına aktarılıyor . Artık sonra pansiyonlar dâhil, tüm turizm işletmelerinin izin-ruhsat görevleri bakanlığın yetkisine aktarılıyor.

Kurumlarda , yeni çalıştırmaya başladıkları kişileri muhtarlar vasıtasıyla İçişleri Bakanlığına bildirmesi uygulaması farklılaştırılıyor. Bu alanda , muhtarlar devreden çıkarılıyor. İşverenlere e-Devlet üzerinden, bu bildirimleri direkt olarak İçişleri Bakanlığına yapması gerekli görülüyor.

İNTERNETTEN SİLAH SATIŞINA 50 BİN TL CEZA!!

Web sitesi üzerinden silah satışında blunan 50 bin tl ceza alacak . Sportif amaçlı av tüfekleri, bıçakları, yivsiz olarak nitelendirilen pompalı tüfeklerin Web üzerinden satışına, reklamının yapılmasına ve pazarlanmasına, konuyla alakalı da Tv ler aracılığı ile reklam yapılması kaldırılıyor . Bu yasağa aykırı davrananlar için 50 bin lira para cezası alması öngörülüyor.