Temmuz sonrasında 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde 65 yaş aylığının tutarı ile alınma şartları açıklanmıştır.

Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır.

Bu tutar ise 4387*0,333603 = 1.463,51 TL'dir.

65 yaş aylığı alabilmek için her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar (5500,35/3 = 1.833,45 TL ) ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Bu nedenle asgari ücret artışları 65 yaş aylığı alacakların sayısını arttırmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde 65 yaş üstü aylık tutarı Temmuz ayı itibarıyla 1.463,51 TL olmuştur.