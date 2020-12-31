Tekrar hesaplandı! Emekliye 507 TL zam... Tekrar hesaplandı! Emekliye 507 TL zam... Bir yandan yeni yıl için geri sayım devam ederken emekliler maaşına yapılacak olacak zammı heyecanla bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor. Peki, 2021 SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç lira olacak? Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.

Tekrar hesaplandı! Emekliye 507 TL ...

Tekrar hesaplandı! Emekliye 507 TL ... Bir yandan yeni yıl için geri sayım devam ederken emekliler maaşına yapılacak olacak zammı heyecanla bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor. Peki, 2021 SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç lira olacak? Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.

Tekrar hesaplandı! Emekliye 507 TL zam... TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.96 olurken, maaşlarda 507 liraya varan artış görünüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak

EMEKLİYE 507 TL ZAM!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı.

Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz.

'SORUNLARIMIZI ORTAK AKILLA ÇÖZELİM''

Ergün, 2021'in millete, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz."

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak.

5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.