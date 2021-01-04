SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı netleşti! Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte memur, memru emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranları da netleşmiş oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı netleşti!
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı netleşti! Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte memur, memru emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranları da netleşmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.