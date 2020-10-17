O bankadan emeklilere müjde! Borçları yapılandırıyor!

O bankadan emeklilere müjde! Borçları yapılandırıyor!

Denizbank emekli müşterilerinin kredi borçlarını yeniden yapılandırıyor. Banka tarafından sağlanan kredi olanağında müşterilere 3 farklı kredi ödeme planı sunuluyor. Banka 12 ay vadeli, 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli transfer kredilerinde ayrı ayrı faiz uyguluyor. Kredi başvuruları için ise maaş müşterisi olmak gerekiyor.

Denizbank emekli maaşı müşterilerine özel bir kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaşı alan ve maaşını Denizbank'a taşıyan yada zaten Denizbank müşterisi olan vatandaşların kullanabildiği bu kredi olanağında faiz oranları yüzde 1.02 seviyesinden başlıyor.

İşte Denizbank'ın sağladığı o oranlar;

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ MÜŞTERİLERİNİN KREDİ BORÇLARINI YAPILANDIRIYOR

Daha önceden yüksek faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmış olan emekliler bu borçlarını çeşitli bankaların kredi kampanyaları ile yapılandırabilirler. Birçok banka ihtiyaç kredisi ile aynı oranlarla sağladığı transfer kredilerinde yüzde 1.19'dan başlayan faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Denizbank'ın sağladığı kredi faizleri ise yüzde 1.02'den başlıyor ve vade sürecine göre değişyor.

YÜZDE 1.02 FAİZLE TRASNFER KREDİSİ

Denizbank borç transferi için sunulan kredi olanağında yüzde 1.02, yüzde 1.14 ve yüzde 1.21 faiz oranı sağlıyor. Bu faiz oranları kredinin geri ödeme sürecine göre değişiyor. Bu kapsamda bankanın açıkladığı faiz tablosu şöyle; 12 ay vadeli Denizbank borç yapılandırma kredisi için uygulancak faiz oranı yüzde 1.02 24 ay vadeli Denizbank borç yapılandırma kredisi için uygulancak faiz oranı yüzde 1.14 36 ay vadeli Denizbank borç yapılandırma kredisi için uygulancak faiz oranı yüzde 1.21

KEFİL ŞARTI YOK

Denizbank bu kredi kullanımlarında emekli müşterilerinden ek koşul talebinde bulunmuyor. Evrak ve kefil talep etmeyen banka için en önemli kural emeklilerinin maaş müşterisi olmaları. Kredi özelliklerinden faydalanmak isteyenler başvurularını şubelere yapabilirler.