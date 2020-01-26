Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Emekli fark ödemeler başladı..Emekli Fark ödemeleri Ne kadar?

Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..

Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Emekli fark ödemeler başladı..Emekli Fark ödemeleri Ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur emeklileri için uzun zamandır verilmeye hazır olan ikramiye ödemeleri için noktayı koydu maaşödemelerindeki farklarının bugünden itibaren ödenmeye başlanması için gereken işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25ocak tarihinde ödemelerin verilmeye başlanacağını açıkladı . 4a (SSK) emeklileri maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylık ücretleri 25 ocak cumartesi ila ila 28 Ocak Salı tarihleri arasında verilecektir .

iki milyonu aşkın emekliye ayrılmış olan vatandaşlarımıza, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı bir an önce verilecek.

Bakan Zehra , bu alanda iki milyon 274 bin 975 kişiye, toplam olarak 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş ödemeleri farkı yatırılacağını açıkladı .