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Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..

Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Emekli fark ödemeler başladı..Emekli Fark ödemeleri Ne kadar?

Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..
26 Ocak 2020 Pazar 12:25

Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..

 Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Emekli fark ödemeler başladı..Emekli Fark ödemeleri Ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur emeklileri için uzun zamandır verilmeye hazır olan ikramiye ödemeleri için noktayı koydu maaşödemelerindeki  farklarının bugünden itibaren ödenmeye  başlanması için gereken işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25ocak tarihinde ödemelerin verilmeye başlanacağını açıkladı . 4a (SSK) emeklileri  maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylık ücretleri 25  ocak cumartesi ila ila 28 Ocak  Salı tarihleri arasında verilecektir .

iki milyonu aşkın emekliye ayrılmış olan vatandaşlarımıza, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı bir an önce verilecek.

Bakan Zehra , bu alanda iki milyon 274 bin 975 kişiye, toplam olarak 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş ödemeleri  farkı yatırılacağını açıkladı .

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylıkmaaş ödemelerini almakta oldukları ilgili banka ve PTT Şubeleri tarafınca ödeneceğini açıklayan Bakan Selçuk, açıklamasında emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına büyük çaba harcayan , alın teri döken, Türkiyenin her bir karışında emeği ve  özverisi olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." olarak sözlerini bitirdi


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #emekli ikramiyeleri #emekli maaş
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