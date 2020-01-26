Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Emekli fark ödemeler başladı..Emekli Fark ödemeleri Ne kadar?
Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..
Müjde Bakan Selçuk'tan Geldi! Emekli farkına ait ödemeler başladı..Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Emekli fark ödemeler başladı..Emekli Fark ödemeleri Ne kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk memur emeklileri için uzun zamandır verilmeye hazır olan ikramiye ödemeleri için noktayı koydu maaşödemelerindeki farklarının bugünden itibaren ödenmeye başlanması için gereken işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25ocak tarihinde ödemelerin verilmeye başlanacağını açıkladı . 4a (SSK) emeklileri maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylık ücretleri 25 ocak cumartesi ila ila 28 Ocak Salı tarihleri arasında verilecektir .
iki milyonu aşkın emekliye ayrılmış olan vatandaşlarımıza, 500 milyon lirayı aşkın maaş farkı bir an önce verilecek.
Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylıkmaaş ödemelerini almakta oldukları ilgili banka ve PTT Şubeleri tarafınca ödeneceğini açıklayan Bakan Selçuk, açıklamasında emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına büyük çaba harcayan , alın teri döken, Türkiyenin her bir karışında emeği ve özverisi olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." olarak sözlerini bitirdi
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