Milyonlarca VHKİ ve memur çalışırken ve emekli olunca ne kadar maaş alacak? 2021 yılı Ocak sonrasında 25 yıllık hizmeti olan evli ve eşi çalışmayan Üniversite mezunu bir Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin çalışırken 5.566,97 TL maaş alacaktır. Aynı durumda olan memur ise 5.386,90 TL maaş alacaktır. Hizmet süresi artsa da maaşta artış olmamaktadır.

Milyonlarca VHKİ ve memur çalışırken ve emekli olunca ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca VHKİ ve memur çalışırken ve emekli olunca ne kadar maaş alacak? 2021 yılı Ocak sonrasında 25 yıllık hizmeti olan evli ve eşi çalışmayan Üniversite mezunu bir Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin çalışırken 5.566,97 TL maaş alacaktır. Aynı durumda olan memur ise 5.386,90 TL maaş alacaktır. Hizmet süresi artsa da maaşta artış olmamaktadır.

2021 yılı Ocak sonrasında 25 yıllık hizmeti olan evli ve eşi çalışmayan Üniversite mezunu bir Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin çalışırken 5.566,97 TL maaş alacaktır. Aynı durumda olan memur ise 5.386,90 TL maaş alacaktır. Hizmet süresi artsa da maaşta artış olmamaktadır.

25 yıllık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve eş değer unvanlılar ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alır?

adresine girereksadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır.Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecekkadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır.Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek - 1: 25 yıllık dört yıllık üniversite mezunu Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile eş değer unvanlıların emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Bağlanan Aylık: 3.616,90

Toplam İkramiye: 115.926,55

Örnek - 2: 25 yıllık lise mezunu Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile eş değer unvanlıların emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 3, kademe; 8, hizmet yılı; 25 , İkramiye yılı; 25, ek gösterge;......., Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdem yılı en fazla 25 olabilir)

Aylık Hesaplama Parametreleri;

Özel Hizmet Göstergesi: 9500, Aylık Katsayısı: 0,154461, Taban Aylık Katsayısı:2,417699

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Bağlanan Aylık: 2.838

Toplam İkramiye: 90.968