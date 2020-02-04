Milyonlarca Engelliye Erken Emeklilik Müjdesi !!

Milyonlarca Engelli Kişilere Erken Emeklilik Müjdesi !!, Engelliler nasıl emekli olur, engelli emekli olma şartları nelerdir

Milyonlarca Engelli Kişilere Erken Emeklilik Müjdesi !!

Türkiye’de yaklaşık 6 milyon emekli çalışanın biri engeli bulunuyorsa İster doğuştan ister sonradan da oluşsa engel SSK’lı, Bağkur’lu ya da kamu çalışanı olarak işe başlasın , isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli erken emekli olma hakkı vardır . Buna ‘malulen emeklilik’ olarak da isim veriliyor .

engelli kişilerin emekli sisteminde 1 Ekim 2008 tarihi milat. Bu tarihte uygulamaya alınan kanun, engelli çalışanlara bazı istisnai hak tanımakta . Yani 1 Ekim 2008’den önce işe alınanlar ile 1 Ekim 2008 sensi sonrası işe alınanlar emekli olma zamanları da değişiklik gösteriyor .

'Kademeli' sistemi

1 Ekim 2008 Yılından önce işe başlayan engelli işçilerin emeklilik koşulları SSK’lı, memur ve Bağkurlu konumuna göre ayrılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı tanınıyor . 1991 yılından önce işe alınan yüzde 40-59 engelli çalışanlar 15 yıl ve 3600 günle emekli olma hakkına sahiptir , 1997-2000’yılı kapsamında işe alınmış olanlar 18 yıl ve 4080 güne tabi tutuluyor.

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