 Milyonlarca emekliyi rahatlatan maaş açıklaması !

Emekliler sadece TC Kimlik Kartı ile emekli maaşlarını PTT Şubelerinden alabilecek mi? Bu sorunu cevabı Adnan Öksüz köşesinde yazdı.

YENİ ŞİFRE UYGULAMASI

Zira, 2021 yılında getirilen uygulamayla emeklilerin cep telefonlarına bir şifre yollanıyor, emekliler bu şifreyi gişe memuruna vermek zorunda kalıyor... Peki, ama emeklinin cep telefonu yoksa ya da o anda üzerinde değilse ne yapacaktı?

Emekli maaşını çekemeyecek miydi?

İşte bu konuyu gündeme taşıyan Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz'e cevap PTT'den geldi.

PTT Daire Başkanı Gökhan Tuncer açıklama yaptı.

İşte Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz'ün "PTT'den emekli maaşı açıklaması" başlıklı bugünkü yazısı;

"Bir önceki yazımda, bir emekli amcanın serzenişini kaleme aldım. Şunları anlatmıştı;

“Evladım, ben 70 yaşında bir emekliyim. Her zaman olduğu gibi PTT şubesine gittim. Kimlik kartımı uzattım, emekli maaşımı çekmek istediğimi arz ettim. O arada gişedeki memur, emekli maaşımı vermek için telefonuma bir şifre yolladığını bu şifreyi kendisine söylememi istedi. Bende telefon yok, o anda. ‘Neden böyle bir uygulama var? Biz her zaman kimlik kartımızla emekli maaşımızı çekiyorduk!’ dedim. Memur hanım, ‘Bu yeni bir uygulama!’ dedi. Neyse ben kimlik kartımı alarak PTT şubesinden çıktım. Bankamatikten maaşımı çektim. Eve geldiğimde telefona baktım. Mesajda, ‘………nolu hesabınızdan kartsız işlem için SMS şifreniz …..’ gönderisini gördüm. PTT Genel Müdürü evladım, bu nasıl bir uygulama, kartsız işlem de ne demek? PTT memuru benden neden böyle bir şifre ister? TC kimlik kartı yeterli değil mi? Kafam iyice karıştı. Böyle bir duyuruyu da daha öncesinden hiç duymadık… Cep telefonu olmayan emekli maaşını nasıl çekecek?”

Bu yazıdan sonra PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Gökhan Tuncer aradı. Açıklamaları mealen şöyle;

* “Doğrudur. Yazınızda belirttiğiniz gibi, bu yılla (2021) birlikte böyle bir uygulama başlattık. Yani, emekli maaşını gişeden verirken emeklilerin cep telefonlarına bir şifre yolluyoruz, o anda. Ve bu şifreyi belirtmesi üzerine maaşını ödüyoruz…”

* “Bunu şunun için yapıyoruz. Malum, emeklilerin maaşlarını çekerken dolandırıldıklarına ilişkin haberler okuyoruz. Emeklilerimizin mağdur olduklarını duyuyoruz. Bu haberler yıllardır bize kadar da geliyor. Hatta PTT bankamatiklerinden emekli maaşını çekerken emeklilerimizin birtakım simsarlar tarafından kandırıldıklarını, dolandırıldıklarını görüyoruz. Bu yeni uygulama, kartın başkası tarafından kullanılmasını önlemeye yöneliktir. Bir tedbir olarak düşünüldü.”

* “Cep telefonu olmayanlar için hiçbir sorun yok. Cep telefonu olmayan emeklilerimiz yine sadece TC kimlik kartı ile maaşlarını almaya devam edecekler. Bu uygulama, sistemlerimizde cep telefonu kayıtlı olan vatandaşlarımız için geçerlidir.”

* “Bir husus daha; PTT’den maaşını alan emekli vatandaşlarımız tüm bankamatiklerden ücretsiz olarak maaşlarını çekebilirler.”

Gökhan Bey bunları ifade etti.

Bir kez de ben ifade edeyim; bir emekli PTT gişesine maaşını çekmeye gittiğinde sadece TC kimlik kartı ile emekli maaşını çekebilecek.

Gökhan Tuncer’e açıklamaları için teşekkürler…

Konu hakkında bir son not; PTT’nin kurumsal web sayfasına baktım. SGK Maaş Ödemeleri sekmesinde, SGK Maaş İşlemleri başlığı altında şöyle bir bilgi var. Önce soruyor; “Emekli maaşımı konutumda alabilmem için ne yapmalıyım?” Cevap veriyor kurum; “Emekli maaşınızı konutta alabilmeniz için en yakın Sosyal Güvenlik İl Merkezi’ne maaşınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.”

Gökhan Bey’in açıklaması bu satırlarda yok! Neden yok? İletişimle alakalı bir kurumun, emeklilerle iletişim noktasındaki bu noksanlığını, ihmalini anlamakta zorluk çektiğimi ifade etmek isterim."