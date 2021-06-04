Milyonlarca çalışana Müjde!: 53 yaş bittiyse emeklisiniz!

62 yaşınızı dolduracaksınız

SORU: 1965 doğumluyum. 21 Mayıs 2008’de 4 günlük SSK girişim var. 13 Temmuz 2009’dan beri tarım Bağkur’luyum. Ne zaman emekli olabilirim? l A.FATIH NAZLI

CEVAP: Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Sigorta başlangıç tarihinizden önce 18 ay askerlik yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, tarım Bağkur’unda yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 62 yaş şartlarına tabi olursunuz. Boşluğunuz yoksa borçlanmadan sonra 11 Kasım 2021’e kadar prim ödeyerek toplam priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla, 2027’de 62 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

53 YAŞ BİTTİYSE EMEKLİSİNİZ

SORU: 1968 doğumluyum. Askerden sonra 1993’te Bağkur’lu oldum. 5 yıl 2 ay prim ödedim. 2001’de SSK’lı oldum. SSK’ya da 18 tam yıl prim yatırdım. Ne zaman emekli olurum? l YILMAZ

CEVAP: 5675 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2022’de 54 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak belirtmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emeklilik şartlarını değiştirebilir. Askerliğinizin, 1993’teki başlangıç tarihinizi 23 Kasım 1992’ye çekecek kadarlık kısmını borçlanmanız halinde, yaş 53’e düşer. 53 yaşınızı dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız 53 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

5675 GÜNLE 50, 3600 GÜNLE 58 YAŞ

SORU: 1979 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1994. Toplam 3600 gün primi Ocak 2021’de doldurdum. Ne zaman emekli olurum? Yaş ve tam prim günlerim nedir? l Nurhan GÜVEN

CEVAP: Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde yıl olarak belirtmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emeklilik şartlarını değiştirebiliyor. Sorunuzu 23 Mayıs 1994’ten önceki bir tarihte sigortalı olduğunuz varsayıma göre cevaplandırıyoruz.

İki şekilde emekli olabilirsiniz:

1) 2075 gün daha prim ödeyerek priminizi 5675 güne tamamlamanız şartıyla, 2029’da 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte.

2) 3600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte.

EMEKLİLİK 25 ARALIK 2024’TE

Soru: 25 Aralık 1971 doğumluyum. 27 Aralık 1993 tarihinde 4C’li memur olarak işe girdim. Halen çalışıyorum. 30 Mayıs 1991 ile 10 Eylül 1992 arasında 15 ay 10 gün olarak yaptığım askerliğimi borçlandım. Ayrıca 1990 Mart-Nisan aylarından 4A (SSK) sigortalısı olarak prim ödedim. Hizmet birleştirmesi yaptım. Bu şartlar altında ne zaman emekli olabilirim? l Nahit ŞEKERCİ

Cevap: Emeklilik için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 53 yaşınızı dolduracağınız 25 Aralık 2024’te emekli olabilirsiniz.

İŞÇİ ÇIKARTMA YASAĞI HIRSIZLIK YAPAN İŞÇİYİ KAPSAMIYOR

Soru: İşyerimizi çok güvenerek teslim ettiğimiz sorumluluk verdiğimiz çalışanımız, haberimiz olmadan dönem dönem satışlardan hesapları farklı göstererek, alacakları tahsil edip hesaplarda göstermeyerek zimmetine geçirmiş ve dolayısıyla hırsızlık yapmıştır. Ayrıca şirketimizin aracıyla toptancıdan şirkete mal alıyor gibi mal alıp, şirket hesabına sokmadan, şirketimiz müşterilerine satıp, aradaki farkı yine kendisine almıştır. Bu kişiyi işten nasıl çıkartacağız? Şu anda ‘işçi çıkarma yasağı var’ deniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da ‘işten çıkışlarını değiştirdi’ diyorlar. Ne yapacağız? Kime sorsak farklı bir şey söylüyor. Ayrıca zaten alacak davası açacağız. l ZİYA

Cevap: Öncelikle belirtmek gerekir ki pandemi nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağı, işverene haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini fesih hakkı veren hallerde uygulanmıyor. İşçiniz işverenin iyi niyetini kötüye kullanmış. Daha da önemlisi hırsızlık yapmış. Bu fiiller ise işverene, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı verir. İşçi çıkarma yasağı bu durumu kapsamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında, işverenin haklı nedenle iş sözleşmesi feshi hallerinde bildirim kodu değişti. Muhtemelen duyduğunuz, değişen bu uygulamadır. Yapmanız gereken; durumu tespit ettiğiniz tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II-e bendi uyarınca, hırsızlık yapan işçinin iş sözleşmesini derhal fesih ederek, görevine son vermenizdir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na 46 işten çıkış kodu ile bildirim yapacaksınız. Ayrıca alacak davası ve ceza davası da açabileceğinize hiç şüphe yok.

SORU: 1 Ocak 1973 doğumluyum. İlk sigorta girişim 5 Ekim 1973’te oldu. SSK’ya 1575 gün primim var. 2014’te Bağkur’lu oldum ve 1242 gün de Bağkur’a prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? l Zeynep KASIM

CEVAP: 9 aylıkken sigortalı olamayacağınıza göre sigorta başlangıç tarihinizi yanlış yazmış olmalısınız. Sorunuzu 3 Ekim 1993’te sigortalı olduğunuz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 2858 gün daha prim ödeyip toplam priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ancak isteğe bağlı prim ödeme düşünceniz varsa, bu şartlarla emekli olmak için isteğe bağlı olarak 1598 gün prim ödedikten sonra kalan 1260 gün prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak yatırmalısınız.

EMEKLİLİK YAŞIMI ÖNE ÇEKEBİLİR MİYİM?

Soru: 3 Şubat 1969 doğumluyum. 18 ay er olarak askerlik yaptım. 1 Mayıs 1993’te SSK’lı olarak işe girdim. 145 gün prim ödemesi yapıldı. 1 Ekim 1998’de öğretmen olarak işe başladım. 145 günü hizmet birleştirmesi yaptırdım. Askerlik borçlanması yaptırmadım. Askerliğimi borçlanırsam, emeklilik yaşımı öne çekebilir miyim? Ne zaman emekli olabilirim? l AHMET

Cevap: Askerliğinizin bir yılın borçlanırsanız emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz. 20 Mayıs 2022’ye kadar çalışarak hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlayarak 56 yaşınızı dolduracağınız 3 Şubat 2025’te emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmazsanız hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.