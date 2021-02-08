Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu Emekliye 5'li kazanç! Mart ayı bekleniyor

Milyonlarca emeklinin gözü Mart'ta toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) ve Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi.

Bu buluşmalarda hem memurların hem de memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarında yapılacak iyileştirmeler masaya yatırılacak. Emeklilere yönelik özellikle 5 talebin bu toplantılara taşınması bekleniyor.

Emeklilere de aile yardımı verilsin.

Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilsin.

Emekli memurlar, kamu tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar GSS'den yararlandırılsın.

EŞ İÇİN 376 TL ÇOCUĞA 42,45 TL

Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira. Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.