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Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.

Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.

Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.
04 Ocak 2022 Salı 18:23

Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı belli oldu.

Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından da  müjdeyi verdi.

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti.

Böylece memurların maaş artış oranı 30,95'e çıktı.

İşte güncel yeni memur maaşları;

MEMUR MAAŞLARI

Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 30,95 zamlı)

Vali - 22.412 - 29.247

Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.330

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.188

Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.854

Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.668

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.510

Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.162

Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.706

Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.312

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.351

Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.440

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.132

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.809

Vaiz (1/4) - 6.844 - 9.003

Avukat (1/4) - 8.311 - 10.934

En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.429

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