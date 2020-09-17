Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik şartları hangi hastalıkları kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık durumu çalışmasına engel olan sigortalı kişiler için tanıdığı malul aylığı, çalışırken çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyenlerin geçimlerini sağlamaları için bağlanan bir destektir. Peki, malulen emekli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? İşte son zamanlarda sık sık aranan malulen emeklilik hakkında merak edilen soruların cevapları…

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların, iş hayatlarında verimli olarak çalışmalarına engel sağlık sorunlarının oluşmasının ardından malulen emekli olabilme hakları doğmaktadır. Ancak 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmeleri için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Peki kişilerin malulen emeklilik şartları nelerdir? İşte bu zorunlu emeklilik hakkında vatandaşların merak ederek arama yaptıkları soruların ayrıntılı cevapları…

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

Meslekte çalışma ve kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda, sürekli bir gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük için oluşturulmuş olan sigorta bu durumdaki vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacındadır. Malulen emekli olan vatandaşların, kaybettikleri işlerinden dolayı kazanamadıkları geliri telefi etmek için oluşturulan malulen emeklilik için gerekli şartları karşılamaları gerekmektedir. İşte bu haktan faydalanabilmek için uygun görülen şartlar.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

– Epilepsi

– Demans

– Beyin tümörleri

– Parkinson sendromu

– Serebral palsi

– Multiple Skleroz (MS)

– Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

– Şizofreni

– Bipolar bozukluk

– Görme azlığı

– Retina kanamaları

– Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

– Anemi

– Kol, bacak gibi organ kaybı

– Behçet hastalığı

– Gastrointestinal kanamalar

– Karaciğer sirozu

– Karaciğer nakli

– Kalp yetmezliği

– Kalp kapak hastalıkları

– Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

– Solunum sistemi hastalıkları

– Kalp nakli

– Böbrek nakli

– Akciğer nakli

– Tüberküloz

– AIDS

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

– Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

– 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

– Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

– 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.

– 4B (Bağ-Kur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir. Aynı zamanda bu vatandaşların prim borçlarının da bulunmaması gerekir.

– 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması gerekmektedir.

İşte bu şartları sağlayan bireyler malulen emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik hakkından yararlanabilir.

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