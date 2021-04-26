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İşte yüksek emekli maaşın formülleri ...

Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı mı? yüksek emekli maaşı nasıl alınır?

İşte yüksek emekli maaşın formülleri ...
26 Nisan 2021 Pazartesi 00:06

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin 1000 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiyesi için geri sayımı sürerken, temmuz ayında maaşlara yapılacak zam ile birlikte 'yüksek emekli maaşı nasıl alınır?' sorusu da sıkça araştırılıyor. Emekli maaşının temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre ise brüt maaş. İşte yüksek emekli maaşın formülleri hakkında son dakika haberi...
Son dakika haberi... Çalışanlar en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. Yüksek maaş için; çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

Emeklilik planınızı yaparken sadece son 1-2 yılı düşünmeyin. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. İmkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.

SSK DAHA AVANTAJLI

Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPARKEN...

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Aylık bağlama oranını yükseltecektir. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın.

Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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