 İşte memurun enflasyon farkı!

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklileri için Ekim 2020 itibatiyle enflasyon farkı oluştu. Yılın 2. altı ayı için enflasyon yüzde 4'ü aştı. Aşan kısmı için memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacaklar.

İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 4,57 OLDU

Ekim enflasyonu ile birlikte yılın ikinci altı ayı için enflasyon rakamı yüzde 4,57 oldu. Memur ve memur emeklileri için şimdiden % 0,57'lik enflayon farkı oluştu. Zam kümülatif hesaplama ile yıl sonunda bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile netleşiyor.

KASIM- ARALIK AYLARI EKLENECEK

Memur ve emeklinin enflasyon farkında son rakamlar için yılın kalan son iki ayının enflasyon rakamları beklenecek. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu pozitif gelirse memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı miktarı artacak.

BLOOMBERGTH % 2,65 BEKLİYORDU

Bloomberg HT'nin Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre ekonomistler Ekim'de tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde 11,90 artmasını bekliyor. 21 kurumun katıldığı ankette en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 2,65 artmasını; en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 1,25 artmasını öngördü..

ANADOLU AJANSI % 2,1

(Anadolu Ajansı) AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyordu.

TÜFE YÜZDE 2,13 YÜKSELDİ

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2020

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki

yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

ÜFE YÜZDE 3,55 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2020

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %18,20, aylık %3,55 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,48, bir önceki yılın

aynı ayına göre %18,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,11 artış gösterdi.

Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile

haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise

sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2020

Aylık en yüksek azalış %0,09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün

oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile

giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.



TÜİK 2020 YILI 10 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI