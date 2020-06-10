İşçi ve memurun emekli ikramiyesi arasındaki büyük fark!..

İşçi ve memurların aldıkları kıdem tazminatı ile emekli ikramiyesi her zaman gündem oluşturmuştur. Peki, aynı net ücreti alan bir memur ile işçinin alacağı emekli ikramiyesi ile kıdem tazminatı arasında ne kadar fark oluşuyor. Memur ve işçi emekli ikramiyelerindeki frk neden kaynaklanıyor? İşte Detaylar
4.196 TL net ücret alan bir memur emekli olduğunda 25 yıl üzerinden 101.978 TL emekli ikramiyesi almaktadır.
4.196 TL net ücret alan bir işçi ise emekli olduğunda 25 yıl üzerinden 148.153 TL emekli ikramiyesi almaktadır.
Aradaki fark ise 46.175 TL'dir.
Bu nedenle bazen düz işçi olarak görev yapan birçok işçinin emekli olurken aldığı kıdem tazminatı tutarı en yüksek devlet memurunun aldığı emekli ikramiyesi kadar olabilmektedir. Hatta kıdem tazminatı tavanı olmasa daha fazla alabilmektedirler. Dolayısıyla burada bir çarpıklık olduğunu ifade etmek istiyoruz.
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