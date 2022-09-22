Halkbank ve Vakıfbank emekli promosyon miktarlarını açıkladı

Kamu bankalarından, Halkbank ve Vakıfbank, emekliye vereceği promosyon miktarını ve detaylarını duyurdu.

Vakıfbank ve Halkbank, SGK ile emekli promosyon konusundaki kampanyası için sayfalarında bir duyuruda bulundu.

Vakıfbank şunları aktardı:

“Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştır.

Kimler promosyon ödemesinden faydalanabilir?

Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Emekli maaşımı VakıfBank’a taşımak için ne yapmalıyım?

Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.

Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla alıyorum promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

Evet, halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Emekli Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurabilirim?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Ne kadar promosyon ödemesi alırım?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500- 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla almamın getireceği ayrıcalıklar nelerdir?

VakıfBank ATM’lerinden günlük 5.000-TL’ye kadar ücretsiz para çekim imkânı bulunmaktadır.

Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır.

Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)

Müşteri İletişim Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.”

HALKBANK

Halkbank ise emekli promosyon kampanyası için şunları aktardı:

“Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.

Ne kadar promosyon alacağım?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Nasıl başvurabilirim?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerimizden, Bank24 ATM’lerimizden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattımızdan ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.”

Ayrıca, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın da emekli maaş promosyon kampanyaları için Ekim ayında 20 bin TL ödeme yapacağı, bir banka yetkilisi tarafından aktarıldı.