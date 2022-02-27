0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

EYT'lilerin 5 formüllü çalışması bu yıl hazır

EYT'lilerin 5 formüllü çalışması bu yıl hazır
Admin
Admin
27 Şubat 2022 Pazar 11:36

Geçtiğimiz hafta Meclis'te, EYT'lileri heyecanlandıran '5 formül' masaya yatırıldı. EYT'lilerin emekli aylıklarına kavuşması için yapılacak çalışmanın, 3.600 ek gösterge sonrası hızlandırılarak bu yıl hayata geçmesi bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) geçtiğimiz hafta Meclis'te yapılan görüşmeler sonrası meraklı bir bekleyişe girdi. Bu yıl içerisinde bu konuda bir düzenleme yapılması bekleniyor. EYT'lerin yaşadıkları çok önemli sorunlar var. Bu durumdaki kişilerin emekli olmak için prim günlerini tamamlamaları sonrası çalışmalarına gerek yok. Ancak aylık bağlama oranlarındaki azalma nedeniyle yaşı bekleyen bir kişi çalışırsa ileride alacağı emekli aylığı azalabiliyor. Diğer yandan yaşı bekleyen bir kişi çalışmazsa sağlık hizmetlerinden de yararlanamama riski doğuyor.
8 eylül 1999 öncesi Meclis'te yürütülen temaslarda EYT'liler için çalışmanın, 3.600 ek gösterge sonrası hızlanacağına dair mesajlar paylaşıldı. Masada bazı formüllerin olduğu bu formüller üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması öngörülüyor. Masada beş formülün olduğuna dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu formülleri 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için hesapladığımızda oluşacak durumları değerlendirmek mümkün olabilir. İşte o formüller:

10 yıl prim ödeyen kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olması:

Bu formül EYT'lilerin yaş şartını ortadan kaldırmadan emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını azaltarak yaşı gelen ancak çalışması olmayan EYT'liler için avantajlı bir durum oluşturuyor. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler aradan geçen sürede çalıştıkları süre azsa yaş şartını yerine getirdiklerinde toplam 3.600 prim günü de varsa emekli aylığı bağlatabilecek.

7.200 primle kadınların ve 9.000 primle erkeklerin emekli olması:

Bu formül yaş şartını kaldırıp çalışma süresini artırarak bir fiil çalışan EYT'liler için avantajlı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş bir kadın 20 yıl çalışarak emekli olabilirken, bir erkek 25 yıl çalışarak emekli olabilecek. En geç 8 Eylül 1999'da sigortalı olmuş bir erkek aradan geçen 13 yılın tamamında çalışmış olsa bile düzenleme çıktığında prim gününü doldurmamış olacağı için aylık bağlatamaz.

Kalan süreye göre kesintili aylık bağlanması:

Kadınlar nasıl erken emekli olabilir?
Kadınlar nasıl erken emekli olabilir?
0
Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.
Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.
0
Emekli İkramiyesi Alanlar Kişiler Yeniden İştirakçi Olabilir Mi? Emekli İkramiyesi Nedir?
Emekli İkramiyesi Alanlar Kişiler Yeniden İştirakçi Olabilir Mi? Emekli İkramiyesi Nedir?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.