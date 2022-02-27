EYT'lilerin 5 formüllü çalışması bu yıl hazır

Geçtiğimiz hafta Meclis'te, EYT'lileri heyecanlandıran '5 formül' masaya yatırıldı. EYT'lilerin emekli aylıklarına kavuşması için yapılacak çalışmanın, 3.600 ek gösterge sonrası hızlandırılarak bu yıl hayata geçmesi bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) geçtiğimiz hafta Meclis'te yapılan görüşmeler sonrası meraklı bir bekleyişe girdi. Bu yıl içerisinde bu konuda bir düzenleme yapılması bekleniyor. EYT'lerin yaşadıkları çok önemli sorunlar var. Bu durumdaki kişilerin emekli olmak için prim günlerini tamamlamaları sonrası çalışmalarına gerek yok. Ancak aylık bağlama oranlarındaki azalma nedeniyle yaşı bekleyen bir kişi çalışırsa ileride alacağı emekli aylığı azalabiliyor. Diğer yandan yaşı bekleyen bir kişi çalışmazsa sağlık hizmetlerinden de yararlanamama riski doğuyor.

8 eylül 1999 öncesi Meclis'te yürütülen temaslarda EYT'liler için çalışmanın, 3.600 ek gösterge sonrası hızlanacağına dair mesajlar paylaşıldı. Masada bazı formüllerin olduğu bu formüller üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması öngörülüyor. Masada beş formülün olduğuna dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu formülleri 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için hesapladığımızda oluşacak durumları değerlendirmek mümkün olabilir. İşte o formüller:

10 yıl prim ödeyen kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olması:

Bu formül EYT'lilerin yaş şartını ortadan kaldırmadan emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını azaltarak yaşı gelen ancak çalışması olmayan EYT'liler için avantajlı bir durum oluşturuyor. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler aradan geçen sürede çalıştıkları süre azsa yaş şartını yerine getirdiklerinde toplam 3.600 prim günü de varsa emekli aylığı bağlatabilecek.

7.200 primle kadınların ve 9.000 primle erkeklerin emekli olması:

Bu formül yaş şartını kaldırıp çalışma süresini artırarak bir fiil çalışan EYT'liler için avantajlı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş bir kadın 20 yıl çalışarak emekli olabilirken, bir erkek 25 yıl çalışarak emekli olabilecek. En geç 8 Eylül 1999'da sigortalı olmuş bir erkek aradan geçen 13 yılın tamamında çalışmış olsa bile düzenleme çıktığında prim gününü doldurmamış olacağı için aylık bağlatamaz.

Kalan süreye göre kesintili aylık bağlanması: