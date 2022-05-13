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En erken emeklilik hangi koşullarda mümkün?

Sigortalılar en erken hangi şartlarda emekli olur?

En erken emeklilik hangi koşullarda mümkün?
Kamusaati
Kamusaati
13 Mayıs 2022 Cuma 11:04

EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?

Gerek SSK gerekse Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlara tanınan en erken emeklilik imkânı malulen emekliliktir. Çalışma gücünün veya iş kazası, meslek hastalığı sonucunda kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler herhangi bir yaş şartı aranmadan en az 10 yıl çalışan, 1800 prim günü şartıyla emekliliğe hak kazanır. Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen 1 Ekim 2008 tarihi ve sonrası memuriyete başlayan 4C kapsamındaki sigortalılar da aynı koşullarda emekli olabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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