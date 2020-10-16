Emekliye zam! Ek kaynak ayrıldı

Emekliye zam! Ek kaynak ayrıldı

Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. 13 milyon emekliye müjde geldi. 13 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Yeni bilgiler gelmeye devam etti. Emeklilere ek kaynak ayrıldı. 'Emekli bayram ikramiyesi ne olacak' diye merak edenler için bu sorunun yanıtı da netleşti. 2021-2023 bütçesinde, 474 milyar lira ile çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı. Emekli aylıklarına ek kaynak aktarılırken, bayram ikramiyelerinin süreceği bildirildi. İşte emeklilerin zam ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak maaş zamları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Maaşlara yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları etkili oluyor. Tüm emekliler emekli zammının ne kadar olacağını, bayram ikramiyelerinin sürüp sürmeyeceğini ve ek kaynak ayrılp ayrılmayacağını merak ediyordu.

Hükümet, salgınla mücadele sürecinde öğrenciden emekliye, iş arayandan yatırımcıya, çiftçiden reel sektöre kadar tüm kesimleri koruyan destek adımlarını sürdürürken; 2021- 2023 bütçesinde aslan payı çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SÜRECEK Mİ?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 474 milyar lira ödenek ayrıldı. Emekli, yaşlı aylıklarına ek kaynak ayrılırken; bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek. Memur-işçi tüm çalışanların hakları korunacak, sosyal destekler artarak sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelecek yıl için 155 milyar, 2022 yılı için 161.1 milyar, 2023 için 157.8 milyar lira bütçe öngörüldü.



Bütçede memur maaşlarında yapılan artışların emekli aylık ve ikramiyelerinde oluşturacağı artışlar, dini bayramlarda verilen ikramiyeler de yer aldı.