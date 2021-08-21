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Emekliye yeni zam umudu: İntibak bekleniyor

Emekliye yeni zam umudu: İntibak bekleniyor Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ek gösterge meselesini çözmek istediklerini" söylemesi memurlar arasında heyecanla karşılanırken; uzun süredir intibak bekleyen emekliler de bu konuda adım istiyor.

Emekliye yeni zam umudu: İntibak bekleniyor
21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:30

Emekliler 'intibak yasası' için adım atılmasını bekliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "3600 ek gösterge meselesini çözmek istediklerini" söylemesi memurlar arasında heyecanla karşılanırken; uzun süredir intibak bekleyen emekliler de bu konuda adım istiyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların "kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını" belirterek, intibak ile bu maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Bu beklenti karşılanırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşı yeniden hesaplanacak.

Çalışma süresi ve prim ödemelerine göre milyonlarca emeklinin maaşı da değişik oranlarda artırılacak. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün "2000 yılı öncesi emeklilerinin intibak kanunu 2012'de çıktı. 2013 yılının ocak ayında, kim ne hak ediyorsa bu paralar ödenmeye başladı. 2000 sonrası emekli olanların da hakkı var. O yüzden yeni bir intibak yasası mutlaka çıkmalı" dedi.

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