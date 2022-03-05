0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2

Emekliye vergi yok! Emekliye vergi yok! MART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar

Emekliye tapu vergisi yok! Emekliye vergi yok! MART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar var. İşte o detaylar... Faruk Erdem'in yazısı...

Emekliye vergi yok! Emekliye vergi yok! MART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar
Admin
Admin
05 Mart 2022 Cumartesi 18:15

ART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar var. İşte o detaylar...

2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Yasa gereği belediyelere ödediğimiz emlak vergisi için ödeme süreci Mayıs sonuna kadar devam edecek.
Ancak emlak vergisi için çok önemli istisnalar da bulunuyor. Özellikle emekliler ev hanımları gibi kesimler emlak vergisi ödemiyor. Tabi bunun bazı şartları da var... İşte Emlak vergisi ile ilgili soruların cevapları...

--* Emlak vergisi nedir?

TAPUDA İSMİ GEÇEN HERKES

--*Kimler emlak vergisi ödeyecek?
Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar.
Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor. Bu yüzden belediyelere giderek ev ya da işyerinizin kaydını yaptırmanız gerekir. Bunu yaptırmazsanız geriye doğru sizden faiziyle emlak vergisi talep edilebilir.

EYT'lilerin 5 formüllü çalışması bu yıl hazır
EYT'lilerin 5 formüllü çalışması bu yıl hazır
0
Kadınlar nasıl erken emekli olabilir?
Kadınlar nasıl erken emekli olabilir?
0
Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.
Memurun 2022 güncel zamlı maaşları Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseldi.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.