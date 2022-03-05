Emekliye vergi yok! Emekliye vergi yok! MART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar

Emekliye tapu vergisi yok! Emekliye vergi yok! MART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar var. İşte o detaylar... Faruk Erdem'in yazısı...

ART ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken, emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar var. İşte o detaylar...

2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Yasa gereği belediyelere ödediğimiz emlak vergisi için ödeme süreci Mayıs sonuna kadar devam edecek.

Ancak emlak vergisi için çok önemli istisnalar da bulunuyor. Özellikle emekliler ev hanımları gibi kesimler emlak vergisi ödemiyor. Tabi bunun bazı şartları da var... İşte Emlak vergisi ile ilgili soruların cevapları...

--* Emlak vergisi nedir?

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince taşınmazlardan yıllık olarak alınan dolaysız bir vergidir. Bu vergi belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Bu vergilerdeki istisnalar yani kimlerin ödemeyeceği de bu kanunun 8. maddesinde sıralanmıştır.

TAPUDA İSMİ GEÇEN HERKES

--*Kimler emlak vergisi ödeyecek?

Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar.

Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor. Bu yüzden belediyelere giderek ev ya da işyerinizin kaydını yaptırmanız gerekir. Bunu yaptırmazsanız geriye doğru sizden faiziyle emlak vergisi talep edilebilir.