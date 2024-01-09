Emekliye seyyanen zam gündemde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı, memur emeklisine enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme ile yüzde 49,25 oranında yapılırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise 37.56 oranında zam yapıldı.

Yapılan son zam sonrası tatmin olmayan emekliler maaşlarının yükseltilmesi beklentisi içerisine girerken hükümetin emekli maaşı zammını yükselteceği iler sürüldü.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OLACAK MI?

Emekli maaşı zammı için hükümetten henüz bir açıklama gelmedi. Ancak emekliye ek zamda çeşitli formüller üzerinde durulduğu öğrenildi. Bunlardan biri emekli kök aylığına zam yapılması, maaşı 7500 TL altında olan vatandaşların maaşının 10 bin 250 liraya yükseltilmesi söz konusu olabilir.

Başka bir formülde ise memur ve işçi emeklisi arasında oluşan yüzde 11'lik zam farkının kapatılması üzerinde duruluyor. Böylece bütün emekliler yüzde 49,25'lik zam oranı almış olacak.

Geçtiğimiz aralık ayında her ikisi de 10 bin lira alan işçi emeklisinin aylığı bu ay yüzde 37.57 zamla 13 bin 757 TL’ye, memur emeklisinin aylığı ise yüzde 49.25’lik zamla 14 bin 925 TL’ye çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, önümüzdeki temmuzda yapılacak yarı yıl zammıyla işçi emeklisinin aylığı 17 bin 499 TL, memur emeklisinin aylığı ise 18 bin 159 TL olacak. Bütün yıl boyunca memur emeklisinin cebine 198 bin 505 lira, işçi emeklisinin cebine de 187 bin 535 lira girecek.