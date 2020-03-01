Emekliye Promosyon Müjdesi !

Emekliye Promosyon Müjdesi !

Bankaların promosyon kampanyaları emekliye ayrılan vatandaşlar için son günlerde ek gelir kapısı durumu oldu. Bin 250 TL’yi bulan promosyon teklifleri ek başka birini daha davet etmesi üzerine getirilmesi halinde 2 bin 500 TL’ye kadar uzanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar içerisinde 2017 yılında yapılan protokolle ilk defa toplu olarak hayata geçirilen emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 sene geride kaldı. Bankalar, 13 milyon emeklinin maaşını bünyelerinde tutmak için kıyasıya rekabet ediyor. Emeklilerin büyük kısmı 3. aydan itibaren ikinci ek ödemeyide cebe koymaya hazırlanırken, bankaların rekabeti promosyon tutarını yükseltti. Emeklilere ikramiye olarak maaş tutarına göre en az 300, 375 ya da 450 tl olarak ödeme yapılıyor. Promosyon tutarına ek olarak bankalarda kendi içerisinde yapılan bankalar tutarı yükseltilerek rekabeti arttırıyor. Bin 250 TL'yi ulaşan promosyon teklifleri fazla fazla müşteri getirilmesi halinde 2 bin 500 TL'ye kadar yükselen gelir oluyor.

Çünkü bankalar promosyona ek ödenecek tutarları bazı koşullar ile bağlantılı olduğunu söylüyor. ‘Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyenlere ödenen promosyondan daha fazlasını elde edebilmek için ‘kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı, aylık harcama taahhüdü' gibi koşulları yerine getirmek gerekiyor.

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