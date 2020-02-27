Emekliye Maaşının 10 Katı Kredi Veren Bankalar 2020

Gündemde yer alan haberlerden bir tanesi de şöyle idi. Emeklilerimizin yaş grubuna göre hemen hemen tüm bankalardan maaşlarının 10 katına kadar kredi çekebilirler. Bunun için bazı şartlar mevcuttur. Bunlar;

Başka bir bankaya borcu olmaması,

Sicilinin temiz olması,

Yaş grubunun uygun olması (Her banka belirli bir yaşa kadar kredi verir)

Aylık ödeyeceği miktarın maaşının %70 seviyesini geçmemesi

En fazla 48 ay vade yapıldığından buna göre bir kredi talep etmesidir.

Halk Bankası emekli ikramiyesi her yıl hükumet tarafından verildikten sonra müşterilerin hesaplarına yatmaktadır.

Emeklilere maaşlarının 10 katı kadar kredi

Emekli maaşın 3 katı avans fırsatı

Emekli maaşını kamu bankalarından alanlar için getirilmesi planlanan avans sistemi ile acil nakit ihtiyacı duyan emekliler maaşına mahsub avans alabilecekler. Bu avans ise emekli maaşlarının üç katına kadar alınırken 3 yıl geri ödemeli olarak verilecek. 36 ay vadeli 3 kat maaş avans sisteminde ödemeler aylık taksitler halinde maaştan kesilerek geri ödenecek. İlk kez emekli olanların emeklilik maaşlarının hemen alamadıkları durumlarda bu avanslardan yararlanabilecekler.

Bu uygulama genele yayılarak tüm emeklileri kapsayacak. Emekli maaşının tutarına göre belirlenecek olan avans sistemi aylık maaşa göre belirlenirken faiz alınmayacak. Bu şekilde maaşını 2 bin lira olarak alan emekliler 3 katı olarak 6 bin lira avans kullanabilecek. Paraların ödemeleri 12, 24 ,36 ay olarak maaştan kesilerek geriye ödenebilecek.

Ekonomide yaşanan daralma ile kamu yönetimi, kamu bankalarının emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla emeklilere faiz kredi kaynağı yaratacak. Başta Ziraat bankası olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu gücünü elinde bulunduran bankalar 12 ay ertelemeli faizsiz krediyi emeklilere verecek. Kredinin üst limiti 10 katı maaş olacak istenirse daha da az kullanılabilinecek. Basında yer alan ve gündemde halen merak konusu olan banka promosyonları ve 10 maaş 12 ay ertelemeli kredi promosyonları maaşın alındığı banka tarafından sağlanacak.

10 maaş kredi promosyonu planları eğer kesinlik kazanırsa emekliler istedikleri miktarda isterlerse daha az kredi kullanabilecek. Kredi promosyonlarının aylık geri ödeme şekli ise emekli maaşından aylık kesintiler halinde ödenecek. 10 maaş kredi promosyonu kullanan emekliler kredinin vadesi boyunca maaşlarını kredi aldıkları bankalardan almak zorunda. Krediyi kullandıkları bankalardan maaşlarının alınması ile kredi ödemeleri direk hesaptan kesilerek emeklilerin böylelikle ikinci bir işlem yapmalarına gerek kalmadan kolaylıkla emeli maaşlarından kesilerek ödemeler yapılabilecek. Yaz ayları ve bayram hazırlıklarıyla birlikte para sıkıntısı yaşayan emeklilerin bu sıkıntıları avans sistemi ve 10 maaş kredi promosyonları ile giderilmesi emeklileri yüzünü güldürdü.

Vakıflar Bankası 90 bin liraya kadar limitli 36 ay vadeli emekli kredisi veriyor.

https://www.vakifbank.com.tr/emeklilere-ozel-promosyon-kredisi.aspx?pageID=753

https://www.vakifbank.com.tr/emeklilere-ozel-promosyon-kredisi.aspx?pageID=753 Ziraat 20 bin lira limitli kredi desteği sağlıyor.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bireysel/Krediler/Pages/EmeklininArtisiKrediPaketi.aspx

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bireysel/Krediler/Pages/EmeklininArtisiKrediPaketi.aspx Halkbank 50 bin lira limitli “Mutlu Emekli” kredisi veriyor.

https://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=2875

https://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=2875 Denizbank maaş müşterisi emeklilere 60 bin liraya kadar destek sağlıyor.

http://www.denizbank.com/bankacilik/bireysel-bankacilik/bireysel-krediler/ihtiyac-kredileri/kampanyalar/maas-musterilerimize-ozel.aspx

2 bin lira maaş alan bir emeklinin maaşının on katının 20 bin lira olduğu düşünüldüğünde, yukarıda ki bankaların tümü 10 katından daha fazla kredi verdiği görülmektedir.

Emekli vatandaşlarımıza tavsiyemiz, öncelikle maaş aldıkları banka ile görüşmeleridir.

Kurban bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ödenecek. Yapılan düzenleme ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki defa olmak üzere emeklilere 1000′ er TL ikramiye ödenecek. Yetim ve malullük aylığı alanlar da hisseleri oranında bu ikramiyelerden faydalanabilecekler.

Emekliye Maaşının 10 Katı Kadar Kredi veya Avans Haberi

SGk tarafından yeni bir ilke imza atıldı. Emekli olan ancak henüz maaş bağlanmayan emekli vatandaşlarımıza SGK tarafından maaş bağlanma tarihine kadar avans verilecek. Bu avans bazı internet sitelerinde emekliye 10 maaş faizsiz kredi adıyla yayınlansa da, böyle bir durum söz konusu değil. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmayan hak kazanan lakin Devlet tarafından henüz maaşı bağlanmamış olan kişilerin zor durumda kalmaması için böyle bir uygulama başlatıyor. Bu uygulamanın bir de sınırı var. SGK en fazla 3 asgari ücret tutarında verilmesini ön görüyor. Buna göre yeni emekli olan vatandaş 1603+1603+1603 TL. olmak üzere 4.809 TL. ödeme yapabilecek. Alınan bu avans geriye 3 farklı ödeme planı ile ödenebilecek. 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli olarak maaştan kesilme suretiyle ödeme yapacak. Bu kapsamda 3 maaş sıfır faizli krediden yararlanmak için şu şartları taşımak gerekiyor.

Emekli olup, henüz maaş bağlanmamış olmak, 2. SGK’ya yazılı olarak başvurmak, Emeklilik başvurusunda bulunmuş olmasına rağmen 90 gündür maaş bağlanmamış olmak

Bu şartları taşıyan vatandaşlarımız hemen SGK’ya başvuru yapabilirler.

Emekliler Maaşlarının Kaç Katı Kadar Kredi Alabilir?

Emekliler de kredi çekmeye ihtiyaç duyarlar. Çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması, düğün, konut ya da taşıt alımı gibi konularda bankalar da emeklilere kredi vermektedir. Ancak kredi almak için bazı şartlar bulunuyor.

Emekliler maaşlarının kaç katı kadar kredi alabilir?

Tüm bankaların ilk şartı, kredi başvurusunda bulunulacak bankadan maaş almaktır. Şayet maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız maaş transferi yaparak daha pek çok imkandan yararlanabilirsiniz. Ayrıca kredi notunuzun da yüksek olması gerekiyor. Bu şart kredi talep eden tüm müşteriler için geçerlidir. Hakkınızda yapılan tahkikat olumlu sonuçlanırsa kredi alabiliyorsunuz. Emekliler için kredi limiti maaşlarının 40 katı kadar olabiliyor.

Ancak yüksek limitli kredi alabilme konusunda emekliler için bir de yaş haddi bulunuyor. Ziraat Bankası’ nın yaş sınırı 70′ tir. Bankadan alacağınız kredi vadesi yaşınıza göre belirlenecektir. 68 yaşında olan bir banka müşterisi 2 yıl vadeli olarak kredi alabilmektedir. Bu yaş sınırı diğer bankalarda değişiklik göstermektedir. Örneğin PTT ‘ de yaş sınırı 80 olmaktadır. 76 yaşındaki bir banka müşterisi 4 yıl vadeli olarak kredi çekebilmektedir.

Limit belirlemede diğer husu gelirdir. Emekliler için geri ödeme planı hazırlanırken maaş tutarlarına dikkat edilmektedir. Emekliler maaşlarının sadece yüzde 50′ si oranında aylık kredi taksit ödemesi yapabilir. Yani 1500 TL emekli maaşı alan bir banka müşterisi aylık 750 TL geri ödeme yapabilir şeklinde bir düşünce ile ancak bu orana müsaade edilmektedir.

Siz de bankalar ile görüşerek maaşınızın 10 katı kadar kredi ve 3 aylık nakit avans imkanlarından yararlanabilirsiniz.

2020 yılının ilk çeyreğinde emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar neticesinde emeklilerin yüzleri gülmeye devam edecek. Ayrıca bankalardan 3 yıllığına sözleşme imzalayarak emekli promosyonu da alabilir ve bankaların müşterileri için hazırlamış olduğu kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

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