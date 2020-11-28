  Emekliye Büyük Müjde  Maaşlara zam geliyor 

2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emeklilerin yeni yılda alacakları maaş zammı Ocak ayında belli olacak. 2020 yılının son 6 ayının enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 13 milyon emekli için belirlenecek zam oranı için ekonomi uzmanları beklentilerini açıklıyor. Ayrıca emekli vatandaşlar yılda iki kez ikramiye almaya hak kazanıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük....

EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.

.Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak..

EMEKLİ OCAK AYI ZAMMI BELLİ GİBİ

YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.

.EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

.EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

.Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek..

EMEKLİ MEVCUT MAAŞ VE ZAMLI MAAŞ

MEVCUT ZAMLI

1.500 TL 1.595,25 TL

1.600 TL 1.701,60 TL

1.800 TL 1.914,30 TL

2.000 TL 2.127,00 TL

2.200 TL 2.339,70 TL

2.400 TL 2.556,00 TL

2.600 TL 2.765,10 TL

2.800 TL 2.977,80 TL

3.000 TL 3.190,50 TL

3.200 TL 3.403,20 TL

3.400 TL 3.616,90 TL

4.000 TL 4.254,00 TL

.EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI: 6 BİN 780 TL OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi.

.TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek..

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