Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...

Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...

Emekliler kadar emekli olacak işçilerin de bayram ikramiyesi durumunun ne olacağına dair merakla bekliyor . Bu sene de Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeden, yeni emekliler de faydalanmış olacak .

Yasaya göre, ikramiyeden faydalanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve maaş alıyor olmak şartı var . Bu sene toplam 2 bin liralık ödemeyi almak adına Ramazan Bayramı ek ödemesinin verileceği zamana kadar emekli aylığının bağlanması şarttır.

2020 yılı Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta idrak edecek . 23 Mayıs Cumartesi de arife . Bu sebeple Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük çoğunlukla 18-22 Mayıs tarih aralığında ödenecek. Bu tarihe kadar emekli aylığı alanlar , bu sene 2 bin liralık ödemeye kavuşmuş olacak . Bunun için şartları yerine getirip , en geç Nisan ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini iletmesi başvuru yapması çok önemli.

18-22 Mayıs'tarihine kadar emekli, ölüm ya da sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu sene iki kez ikramiye hak edecek . Ödemeden yararlanmak için başvuruya gerek kalmayacak .