Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...
Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...
Emekliler kadar emekli olacak işçilerin de bayram ikramiyesi durumunun ne olacağına dair merakla bekliyor . Bu sene de Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeden, yeni emekliler de faydalanmış olacak .
Yasaya göre, ikramiyeden faydalanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve maaş alıyor olmak şartı var . Bu sene toplam 2 bin liralık ödemeyi almak adına Ramazan Bayramı ek ödemesinin verileceği zamana kadar emekli aylığının bağlanması şarttır.
2020 yılı Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta idrak edecek . 23 Mayıs Cumartesi de arife . Bu sebeple Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük çoğunlukla 18-22 Mayıs tarih aralığında ödenecek. Bu tarihe kadar emekli aylığı alanlar , bu sene 2 bin liralık ödemeye kavuşmuş olacak . Bunun için şartları yerine getirip , en geç Nisan ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini iletmesi başvuru yapması çok önemli.
18-22 Mayıs'tarihine kadar emekli, ölüm ya da sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu sene iki kez ikramiye hak edecek . Ödemeden yararlanmak için başvuruya gerek kalmayacak .
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler