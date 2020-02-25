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Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...

Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...

Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...
25 Şubat 2020 Salı 13:07

Emekliye bayram ikramiyesine Nisan ayı Müjdesi...

Emekliler kadar emekli olacak işçilerin de bayram ikramiyesi durumunun ne olacağına dair merakla bekliyor . Bu sene de Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeden, yeni emekliler de faydalanmış olacak .

Yasaya göre, ikramiyeden faydalanmak için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve maaş alıyor olmak şartı var . Bu sene toplam 2 bin liralık ödemeyi almak adına  Ramazan Bayramı ek ödemesinin verileceği zamana kadar emekli aylığının bağlanması şarttır.

2020 yılı Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta idrak edecek . 23 Mayıs Cumartesi de arife . Bu sebeple Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük çoğunlukla 18-22 Mayıs tarih aralığında ödenecek. Bu tarihe kadar emekli aylığı alanlar , bu sene 2 bin liralık ödemeye kavuşmuş olacak . Bunun için şartları yerine getirip , en geç Nisan ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesini iletmesi başvuru yapması çok önemli.

18-22 Mayıs'tarihine  kadar emekli, ölüm ya da sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu sene iki kez ikramiye hak edecek . Ödemeden yararlanmak için başvuruya gerek kalmayacak .

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #emekli #torba yasa
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