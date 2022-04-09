Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili harekete geçildi. İkramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yürütülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları yaklaşık 13.6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili düğmeye bastı.

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen ikramiyelerin artırılması için iki alternatifli bir çalışma yapılıyor.

Buna göre, emeklilere verilen 1.100 TL'lik ikramiyenin yükseltilmesi gündemde. Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor.

Çalışmalar tamamlanınca son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

EMEKLİLER ZAM İÇİN ANKARAYA YÜRÜYOR

Ülkemizdeki 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında aylık alıyor. Açlık sınırının yarısını ancak alan emekliler var. Emekliler, az maaşlara ve zamlara karşı 16 Nisan'da Ankara'ya yürüme ve miting düzenleme kararı aldı.

Talepleri ise şunlar:

– Emeklilerin sendikal hakları önündeki engeller kaldırılsın.

– Zamlar geri alınsın

– Yılda dört maaş tutarında ek ödeme yapılsın.

– Maaşlara ilk aşamada yüzde 60 yeni bir artış yapılsın.

“ZAMLAR, EMEKLİLERİ AÇLIKLA BAŞ BAŞA BIRAKTI”

Ankara mitinginin çağrıcısı Tüm Emekliler ve Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emekliliğin devletin bir lütfu değil hak olduğunu söyleyerek emeklilerin darboğazda yaşamaya çalıştığını anlattı:

* Büyümeden refah payı emeklilere verilmiyor. Buna karşılık, temel gıda mallarındaki yüzde 100'den, yüzde 200'e varan artışlar, elektrikte ve doğalgazda yapılan fahiş artışlar, akaryakıtta gün aşırı fiyat artışları emeklileri açlıkla baş başa bıraktı.

* Defalarca basın açıklaması ve imza kampanyası yaptık. Hatta taleplerimizi on binlerce imzayla TBMM başkanlığına sunduk. Hiçbir yanıt alamadık. İktidardan sorunlarımıza ciddi bir yaklaşım göremedik.

“Asgari ücret artışı, üç ayda alım gücünü kaybetti” diyen Ergen, “Kesinlikle Temmuz’da asgari ücret güncellenmeli ve bizim öngörümüze göre en az yüzde 60 artırılmalıdır. Aynı oranda bir artışı biz emekliler de istiyoruz. Talebimiz en düşük emekli maaşının da açlık sınırının üstüne çıkarılması ve güncellenmiş asgari ücretin altında olmaması” diye konuştu.

EMEKLİLER, EKMEK KUYRUKLARINDA VE PAZARLARDA

Ekmek kuyruklarında, pazarların kapanış saatlerinde emeklilerden geçilmediğine dikkat çeken Ergen, “Pazar artıklarını çekine çekine toplayan çok sayıda emekliye rastlamak mümkün. Faturalarını ödemek için son varlıkları yüzüklerini satan emeklilerin isyanını görmemek, duymamak mümkün mü? İktidar, emeklileri sadakalarla oyalayıp süreci yönetmeye çalışıyor. Bir nevi üretimden düşmüş posa muamelesi yapıyor. Bu durumu tersine çevirmek için çabalıyoruz” dedi.

Ergen'e göre çözüm için yapılacak yegane şey ise örgütlenmek. Sendika, şu sırada birçok parti ve sivil toplum kuruluşuyla da görüşme içerisinde. Miting sonrası da emekli maaşlarının artırılması için çalışmaya devam edeceklerini söylüyorlar.

16 Nisan’da Ankara’da miting yapacak olan emekliler, 15 Nisan 13.00’de de İstanbul Kadıköy’de buluşarak yürüyüşü başlatacak.