Emeklinin beklediği o haber! ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Buna göre halen çalışmakta olan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak, para ise kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. İşte madde madde ödemeye ilişkin ayrıntılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından detaylar ise merak konusu oldu. Fiilen çalışmaya devam eden emekliler, 5 bin lira alacak grubun dışında kalacak, ödemeler ise kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte tüm detaylar.

ZAM İÇİN YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada emeklilere 5 bin lira verileceğini söyledi. Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerinin altını çizdi.

MADDE MADDE DETAYLAR

Bu gelişmeyle birlikte ödemenin detayları ve kapsamı merak konusu oldu. İşte bir defaya mahsus verilecek 5 bin lira ödemesine dair detaylar: