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Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Erken Ödenecek

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının ilk yarısında ödeneceğini açıkladı.

Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Erken Ödenecek
27 Mart 2020 Cuma 18:56

Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Erken Ödenecek

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının ilk yarısında ödeneceğini açıkladı.

Son dakika! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını ile alınan tedbirler ve önlemleri değrlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada;

-Kısa Çalışma Ödeneğinde gün sayısını 450’ye indirdik.

-Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4 gün. İşletmeler başvuruyor. 7 bine yakın firmamız başvurdu.

-Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu.

-Emeklilerimizn Ramazan bayramı ikramiyesini öne aldık. Nisan ayrının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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