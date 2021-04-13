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Emeklilerin bayram ikramiye zammı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrası emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi zammını açıklaması bekleniyor.

Emeklilerin bayram ikramiye zammı belli oluyor
13 Nisan 2021 Salı 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler, bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine toplantısına çevrildi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçmesi beklenen Erdoğan'ın zamlı miktara ilişkin detay vereceği değerlendiriliyor.

83 İLE 162 TL ARASINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Beklenen rakamlar;

  • Son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1162 liraya yükselecek.

  • Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye 1083 lira olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı. Böylelikle; emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek.

Emeklilerin bayram ikramiye zammı belli oluyor #1

65 YAŞ ÜSTÜNE ELDEN TESLİM

Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlar, talep üzerine ikramiyelerini elden teslim alabilecek. Aynı zamanda hasta olup ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere de kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emeklilerin bayram ikramiye zammı belli oluyor #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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