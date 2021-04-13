Emeklilerin bayram ikramiye zammı belli oluyor

Kastamonu'da yaklaşık 4 yıl önce evlendiği ve yalnızca 1 gün evli kalıp kendisini terk eden karısına her ay 700 lira ödeyen nafaka ödemeye mahkum olan genç, yaşadığı haksızlık karşısında Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye karar verdi. 580 kilometre yol yürüyecek olan genç adam kendisi gibi mağdur olanları da mücadelesine katılmaya davet etti.