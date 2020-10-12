Emekliler yıllardır bekliyordu! 1200 TL maddi destek verilecek… GK-SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak devam ediyor. Emekli maaş promosyonlarında Ekim ayı başında yeni kampanyalar gelmeye başlad

SGK-SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak devam ediyor. Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Ekim ayının gelmesi ile beraber güncellendi. Daha fazla emekliyi kendi bankalarına taşımak isteyen bankalar hem promosyon tutarını yükseltti hem de emeklilere düşük faizli kredi, masrafsız bankacılık gibi ek ürünlerle fırsatlar sunuldu. Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.

Emekli maaş promosyonlarında Ekim ayı başında yeni kampanyalar gelmeye başladı. Şubat ve Mart döneminde çok sayıda müşteri promosyon ödemelerini alırken halen emekli maaş promosyonu almayanlar için promosyon ücretleri değişti. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2020 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Denizbank ve QNB Finansbank rakamları ne kadar?

TEB'DEN EMEKLİLERE 1200 TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ

Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.

TEB'in Yeni Promosyon Kampanyası

TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.

* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL nakit promosyon 300 TL ek promosyon ile toplam 800 TL ödeme yapacak.

* TEB aylık maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan emeklilere 625 TL nakit promosyon 375 TL ek promosyon ile toplam 1000 TL ödeme yapacak.

* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL nakit promosyon 450 TL ek promosyon ile toplam 1200 TL ödeme yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

TEB emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen müşteriler herhangi bir TEB şubesinden başvurularını yapabilirler. Promosyon ödemelerinden faydalanmak için müşterilerin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri isteniyor.

Hangi Emekliler Promosyon Almaya Hak Kazanıyor?

Emekli maaşı alan her emekli kendine bir banka seçerek ödenek almaya hak kazanırlar. Emekli kişinin kendi seçtiği bankaya 3 yıl maaş alacağına dair imzaladığı taahhüt vermesi yeterlidir.

2. Promosyon Ne Zaman Verilecek?

Emekliler için promosyon 2017 yılının Şubat ayında başlatıldı. 3 yıllık yapılan taahhüt süresi sona erdiğinde ikinci dönem ödemeleri yapılacaktır. 3 yıl dolduktan sonra ikinci ödemeyi alacaklar.

Aynı Banka Zorunluluğu Var mı?

Taahhüt süresi dolan emekliler seçtikleri banka ile yaptıkları taahhüt 3 yıl sonra yenileniyor. Yenilenen promosyon ile ikinci ödemelerini alabilirler.

Süre Dolmadan Banka Değişikliği Yapılır mı?

Eğer herhangi bir kredi kullanmadıysanız kalan süre promosyonunu iade edip bankanızdan ayrılabilirsiniz.

Ödeme Alınacak Banka Nasıl Değiştirilir?

Maaşın ödeneceği bankanın herhangi bir şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacak. Bankanızı E-Devlet üzerinden de seçebilirsiniz.

Ödemeler Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşları 1,500 ile 2,500 TL olanlar en 625 TL alırken 2,500 TL'yi aşan emekliler ise en az 750 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.

Yeni Emekli Olanlar Ne Zaman Başvuruda Bulunmalı?

Emeklilik başvurusunda bulunurken maaş seçme imkânı bulunuyor. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına göz atarak seçim yapabilirsiniz. Maaş belirlenir belirlenmez taahhüdünüzü gerçekleştirebilir ve ödemenizi alabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,

Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.

GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2020?

Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Ekim 2020 rakamı ise;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,

Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;

Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,

Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,